Magazine Espetáculo infantil GIBI estreia novo formato em live nesta sexta-feira Peça, que terá uma abertura e um debate posterior, ficará disponível durante um mês na plataforma digital

Está marcado para esta sexta-feira, 28, a uma live de estreia do novo formato do espetáculo infantil GIBI. A apresentação será às 19 horas no canal do Youtube da Lamira Artes Cênicas, responsável pela peça, em três partes. O espetáculo ficará disponível gratuitamente até 28 de junho. Conforme a Lamira Artes Cênicas, em um primeiro momento haverá uma brev...