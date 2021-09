Magazine Espetáculo circense “As Charlatonas” será transmitido online neste sábado Peça será gravada na Praça Joaquim Maracaípe, no distrito de Taquaruçu, em Palmas, a partir das 18 horas, como público alvo a população de Paraíso do Tocantins

Neste sábado, 4, o espetáculo circense “As Charlatonas”, com as palhaças Tapioca e Girassol será apresentado online no canal do YouTube Trupe-Açu. A peça será gravada na Praça Joaquim Maracaípe, no distrito de Taquaruçu, em Palmas, a partir das 18 horas, e tem como público alvo a população de Paraíso do Tocantins. O espetáculo criado pela Trupe-Açu tem o obje...