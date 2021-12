Magazine Espetáculo cênico-musical “Sou Poeta” ganha temporada online com oito dias de apresentação Iniciativa trará todo dia uma cena do espetáculo que apresenta obras dos escritores José Gomes Sobrinho (in memoriam), Tião Pinheiro e Odir Rocha

Começa nesta sexta-feira, 10, a temporada online do espetáculo cênico-musical Sou Poeta, da A Barraca Cia de Artes. A peça tem fragmentos de poesias, sonetos, trechos de poemas e obras completas dos escritores José Gomes Sobrinho (in memoriam), Tião Pinheiro e Odir Rocha. Serão oito dias de apresentações de diferentes cenas do espetáculo, sempre às 19h30 no canal ...