O espetáculo “As Histórias que eu vou te contar” da Cia de Teatro UmpontoDois será exibido nesta quinta-feira, 10 durante o “Itinerários: Mostra de Artes Cênicas de Palmas” com transmissão às 19 horas, no canal do Youtube do Coletivo Agulha Cenas. A espetáculo tem classificação livre e dura 55 minutos.

Segundo comunicado do grupo, o espetáculo é inspirado na comédia dell’arte e conta a história da Família Flores, trupe viajante que se perde após a Kombi que os levava para um festival quebrar. Durante a noite em que ficam perdidos, a família compreenderá a força da união e da amizade por meio das lendas, mitos e histórias da cultura popular.

A direção e a autoria do espetáculo são do ator, diretor teatral e produtor Lucas Justino, que inspirou a criação da companhia em 2012 quando ministrou treinamento de atores para alunos de uma escola pública de Palmas.

A Mostra de Artes Cênicas de Palmas teve início na terça-feira, 8, e segue até sábado, 12, com atrações gratuitas para o público infantil e adulto, produzidas por grupos locais de diferentes linguagens artísticas, como dança, circo, poesia, contação de histórias, cultura popular e teatro. As apresentações acontecem sempre às 19 horas, no canal do Youtube do Coletivo Agulha Cenas.