Espaço Artpalco retoma com atividades presenciais na próxima semana com restrições

As atividades presenciais dos cursos de arte e oficinas do Espaço Cultural Artpalco, em Araguaína, devem voltar na próxima semana, após ficarem mais de seis meses paradas e suspensas devido a pandemia da Covid-19. A volta deve seguir todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar a propagação da doença. Conforme o Artpalco, entre ...