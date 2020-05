Magazine Escritor e compositor Aldir Blanc morre aos 73 anos, vítima de covid-19 Ele estava internado desde a semana passada com infecção urinária e pneumonia

O escritor e compositor Aldir Blanc morreus aos 73 anos na madrugada desta segunda, 4, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Ele estava com covid-19 e seu quadro de saúde era considerado grave. O artista estava internado desde a semana passada em um hospital municipal na zona sul do Rio, com infecção urinária e pneumonia. Na oca...