'Era uma criança tímida e sofria muito bullying', diz mãe de Beyoncé

Quem diria que uma das mulheres mais admiradas no mundo foi uma criança tímida e vítima de bullying na escola. Pois é. Beyoncé Giselle Knowles-Carter não teve uma infância tão fácil assim e quem fez essa revelação de um dos maiores nomes da música pop mundial foi sua própria mãe Tina Knowles. "Ela era muito tímida e sofria com bullying, mas no dia em que el...