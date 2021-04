Responsável por ajudar a organizar um almoço entre cantores sertanejos e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 29 de janeiro, o empresário do ramo artístico Uugton Batista da Silva está intubado e em estado grave após contrair a Covid-19.

Ele segue internado em um hospital de Goiânia e a sua família já pede orações para que ele se recupere o mais rapidamente possível.

"Pedimos a todos os familiares e amigos que façam um clamor a Deus através das orações para sua cura integral. As filhas Lorena, Luana, Liz Ayla, todos familiares e amigos querem esse Uugton com saúde e bem, pois ele é um homem de Deus, guerreiro, determinado", diz comunicado.

No almoço com Bolsonaro, em Brasília, ao menos 50 artistas participaram e levaram propostas para uma ajuda no setor artístico abalado pela pandemia.

Estavam presentes, segundo lista da Secom, artistas como as duplas Bruno e Marrone, Gian e Giovani, e César Menotti e Fabiano, e o ator Dedé Santana. Eles apareceram em fotos sem máscaras.

Na ocasião, Bolsonaro disse que sempre foi "apaixonado por música sertaneja" e se comprometeu a ajudar ao ouvir um pedido pelo fim da cobrança de meia-entrada.

Posteriormente ao encontro, em 15 de março, Uugton sinalizou pelas redes sociais que havia contraído a Covid-19, mas que estava bem. O caso piorou nos últimos dias.

O empresário já apareceu em fotos com outros artistas e celebridades como o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o cantor Amado Batista.