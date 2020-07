Magazine Emmy 2020: Netflix domina lista, mas 'Watchmen' é produção mais indicada; confira Sem "Game of Thrones" para engrossar sua lista, a HBO foi passada para trás pela Netflix, que quebrou o recorde de nomeações em um mesmo ano, com 160

O Emmy anunciou na manhã desta terça-feira (28) os indicados à 72ª edição de seu prêmio anual, o principal da indústria de televisão e streaming americana. Sem "Game of Thrones" para engrossar sua lista, a HBO foi passada para trás pela Netflix, que quebrou o recorde de nomeações em um mesmo ano, com 160. No ano passado, o gigante do streaming apareceu 118 vezes ...