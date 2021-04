Magazine Emilia Clarke, de 'Game of Thrones', vai estrelar série da Marvel na Disney+ Anunciada no ano passado, a trama deve seguir um grupo de alienígenas que mudam de forma e que estão se infiltrando na Terra há anos

Emilia Clarke, 34, deve ser uma das estrelas de "Secret Invasion", série original da Marvel que vai ser gravada para o serviço de streaming Disney+. De acordo com a revista especializada Variety, ela está na fase final de negociação para integrar o elenco. Este será o primeiro papel da estrela de "Game of Thrones" (2011-2019), no qual ela vivia a personagem Daener...