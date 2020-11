Magazine Emicida, Céu, Toninho Horta e João Bosco levam prêmios brasileiros no Grammy Latino Nas categorias gerais, o Brasil concorreu com Yamandu Costa e Caetano Brasil, em melhor álbum instrumental, e com Céu, em melhor álbum de engenharia de gravação, além da rapper Bivolt, em melhor vídeo musical em versão curta, e BaianaSystem e Tropkillaz, em melhor clipe, mas nenhum deles foi premiado

A cerimônia principal do Grammy Latino acontece às 22h desta quinta-feria,19, mas os resultados das categorias relativas à língua portuguesa já foram divulgados. Os artistas brasileiros foram premiados numa cerimônia prévia, que foi ao ar no Facebook entre 19h e 19h30. Entre os vencedores estão a cantora Céu, que levou em melhor álbum de pop contemporâneo com o ...