Em reunião, Regina Duarte apresentou "planos e projetos" a Bolsonaro

O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, apresentou hoje (6) "planos e projetos" ao presidente Jair Bolsonaro. Camargo foi chamado de última hora para um almoço no Palácio do Planalto com o presidente e a secretária, além do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele informou que Regi...