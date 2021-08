Magazine Em mais uma edição online, Festival de Cinema Estudantil inscreve obras a partir desta segunda Mostra Você na Tela será realizada no período de 4 a 6 de novembro com cinco mostras competitivas

Começam nesta segunda-feira, 16, as inscrições para o VI Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela. O evento está marcado para ocorrer de 4 a 6 de novembro no canal do YouTube do Festival com cerimônia de premiação transmitida ao vivo, da grande praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho de Palmas. A iniciativa é promovida pela Fundação Cultural de Palm...