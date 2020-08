Magazine Em editorial, JN questiona governo Bolsonaro sobre 100 mil mortes por Covid-19 “A pergunta que se impõe é: o presidente da República cumpriu esse dever? Entre os governadores e prefeitos, quem cumpriu e quem não cumpriu [seu dever]? Mais cedo e mais tarde, o Brasil vai precisar de resposta para essas perguntas”, disse William Bonner

A edição do Jornal Nacional de sábado (08) fez uma reflexão sobre as 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil ao afirmar que na Constituição diz que é dever do Estado evitar doenças, como a causada pelo novo coronavírus. William Bonner e Renata Vasconcellos relembraram que o País está sem ministro da Sáude há 3 meses, que os ex-ministros (todos médicos) deixaram o gove...