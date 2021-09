Magazine Em edição especial, 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu será em outubro Evento deve ocorrer em Taquaruçu de 28 a 31 de outubro; inscrições de pratos para a competição começam na próxima quinta-feira

Em 2021, o Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) deve ocorrer em uma edição especial em outubro, conforme divulgou a Agência Municipal de Turismo (Agtur) de Palmas. A 15º edição volta a acontecer no distrito de Taquaruçu, em Palmas, de 28 a 31 de outubro. As informações sobre essa edição do FGT estão publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira, 3, e as inscrições dos interessados em concorrer com prat...