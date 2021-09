Magazine Em cerimônia intimista, Cinthia Ribeiro se casa com o advogado Eduardo Montoan Evento ocorreu nesta segunda-feira, 06, para familiares e amigos do casal

Cinthia Ribeiro (PSDB), prefeita de Palmas, se casou com o advogado e pastor Eduardo Montoan em cerimônia intimista realizada na Capital, nesta segunda-feira, 06. Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o evento ocorreu apenas para familiares e amigos, um grupo composto por 26 pessoas, com serviços todos oferecidos por profissionais do município e d...