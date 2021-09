Magazine Elton John adia turnê após machucar quadril no final das férias O cantor sofreu uma lesão após queda e terá que fazer uma cirurgia

A superestrela do pop britânico Elton John, 74, anunciou nesta quinta-feira (16/9), que sofreu uma lesão após uma queda e terá que fazer uma cirurgia. Com isso, as datas da turnê no Reino Unido foram remarcadas para abril de 2023. Em comunicado divulgado no Twitter, o cantor contou que caiu "desajeitadamente em uma superfície dura" no final das férias de ver...