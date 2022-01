Magazine Elon Musk oferece R$ 27 mil para estudante excluir perfil que rastreia voos O perfil ElonJet tem pouco mais de 200 mil seguidores e tuíta quando e onde o avião do CEO da SpaceX decola ou pousa e a duração de cada viagem

Um estudante de 19 anos da Flórida rejeitou receber US$ 5.000 (R$ 27 mil) de Elon Musk para excluir uma conta no Twitter que rastreia o jato particular do empresário. O perfil ElonJet tem pouco mais de 200 mil seguidores e tuíta quando e onde o avião do CEO da SpaceX decola ou pousa e a duração de cada viagem. Segundo reportagem da CNN dos Estados Unidos, Musk e...