Magazine Eliana, Celso Portiolli, Maisa e famosos lamentam morte de Silvio Santos Grupo Globo agradeceu contribuições do apresentador à TV; empresário morreu neste sábado, aos 93 anos

Jornalistas, amigos e famosos usaram as redes sociais para prestar homenagens a Silvio Santos, morto neste sábado (17), aos 93 anos. Segundo o hospital, o apresentador morreu às 4h50 em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). Carlos Alberto de Nóbrega, humorista do SBT, postou uma foto ao lado do dono da emissora. "Foram 70 anos de uma...