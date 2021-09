SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tatola Godas, Dennys Motta, Ângelo Campos e Ricardinho Mendonça vão comandar neste domingo (26) pela última vez o programa Encrenca, na RedeTV!. Após sete anos, eles vão deixar a atração, que é líder de audiência na emissora e considerada um sucesso comercial

Segundo a assessoria de imprensa do canal, o Encrenca vai seguir na programação, sem interrupções. Não foi divulgado os nomes dos novos apresentadores. "A RedeTV! agradece aos companheiros de uma parceria bem-sucedida e feliz por sete anos e deseja sucesso em seus novos desafios profissionais. Muitas novidades serão anunciadas para o Encrenca nos próximos dias", diz em nota a emissora.

O anúncio da saída do elenco original foi feito por Tatola nesta segunda (20), durante o Quem Não Faz Toma, programa que os quatro também apresentam na rádio 89 FM. "Perdemos o encanto com o que estávamos fazendo", disse Tatola ao colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

O contrato dos quatro com a emissora seguiria até 2022, mas foi rescindido antes, em comum acordo.

O Encrenca chega a alcançar seis pontos de audiência na Grande São Paulo --cada ponto na região equivale a 76.577 domicílios.

A dinâmica da atração é simples: são imagens e vídeos que viralizaram nas redes sociais e que são vistos e comentados pelos amigos ao vivo. "Tudo o que você recebe no seu telefone você vê no Encrenca aos domingos. Isso é um fator muito forte da nossa história porque damos imagem para aquilo que o cara ouviu ou viu no smartphone. A gente diz que o protagonista do Encrenca é o telespectador", afirmou Tatola em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo no ano passado.

O Encrenca entrou no ar como uma versão menos apelativa do Pânico, conhecido pela comédia mais escrachada e por vezes de mau gosto, que tinha deixado a RedeTV! e ido para a Band em 2012.