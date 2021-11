O trio Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint se reúnem a outros membros do elenco e o diretor de "Harry Porter" para um especial de TV em comemoração aos 20 anos do primeiro filme da franquia. A autora J.K. Rowling não participará do programa após ser criticada pelo elenco por comentários considerados transfóbicos.

O especial chegará à plataforma de streaming HBO Max no dia 1º de janeiro de 2022. O episódio também chegará ao TBS e ao Cartoon Network na primavera de 2022, antes do lançamento do terceiro spinoff da franquia, "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore."

Na retrospectiva, o elenco retorna aos sets originais do internato de Hogwarts, onde foram apresentados no primeiro filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal", lançado em novembro de 2001.

Tom Ascheim, presidente da Warner Bros. Global Kids, Young Adultos e Classics, disse que tem sido uma jornada incrível desde a estreia do filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal". "Testemunhar como ele evoluiu para esse notável universo interconectado foi mágico para dizer o mínimo."

"Esta retrospectiva é uma homenagem a todos cujas vidas foram tocadas por este fenômeno cultural - desde o talentoso elenco e equipe que derramaram seu coração e alma nesta extraordinária franquia de filme até os fãs apaixonados que continuam a manter vivo o espírito do Mundo Mágico 20 anos depois!, disse Ascheim.

O produtor executivo da franquia, Casey Patterson, afirmou que há uma magia no ar com o elenco voltando para casa, para os sets originais de Hogwarts, onde começaram há 20 anos. "A emoção é palpável enquanto eles se preparam para levar seus fãs em uma jornada muito especial e pessoal, através da realização desses filmes incríveis", disse o produtor executivo Casey Patterson.

Nesta terça-feira (16), Emma Watson compartilhou no Instagram uma foto antiga dela em pé ao lado de Rupert Grint e Daniel Radcliffe quando eles eram crianças no início dos anos 2000. " "'Harry Potter' era minha casa, minha família, meu mundo e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos ", escreveu Emma Watson.

A atriz disse ainda que está orgulhosa de todos os atores que participaram do filme e como as crianças se tornaram jovens adultos que trilharam esse caminho. "Eu olho para meus colegas do elenco agora e estou muito orgulhosa do que todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis um com o outro, apoiando um ao outro e levantando algo significativo."