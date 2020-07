Magazine Educação de Palmas disponibiliza espaços virtuais de cultura e brincadeira para estudantes Atividades levam em consideração as diferenças das turmas da rede municipal, do 1° ao 9° ano

A Rede Municipal de Ensino de Palmas disponibilizou para os estudantes em férias espaços para atividades de interação e estímulo pela plataforma ‘Palmas, Home School’. Entre as seções está à galeria Com Arte, Gibiteca e Videoteca, além de espaços de visita virtual guiada por museus e zoológico. No espaço para as artes visuais, estão conteúdos e atividades do c...