Edson e Hudson resgatam clássicos com Gian e Giovani em DVD conjunto Projeto ganhou o nome "Boate Azul Ao Vivo" e inclui uma turnê com 30 shows pelo país todo - iniciada no último dia 4

As duplas Edson e Hudson e Gian e Giovani resolveram unir os seus mais de 70 anos de história na produção de um novo DVD, voltado não apenas aos fãs saudosos, mas também às novas gerações. Nele, constam hits das carreiras de ambas as duplas e homenagens com clássicos do sertanejo de todos os tempos. "Temos histórias de vida parecidas, somos duplas de irmãos do e...