Edson, da dupla com Hudson, é internado por complicações da Covid-19

O cantor Edson, 46, que forma dupla com Hudson, está internado em um hospital particular em Indaiatuba, interior de São Paulo, por complicações da Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do sertanejo, o quadro dele é estável. Inicialmente, o músico apresentou sintomas leves da doença. "Porém, com a evolução do quadro, Edson buscou os cuidados médicos do Hospit...