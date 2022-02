Magazine Edital seleciona Organização da Sociedade Civil para gerenciar e realizar o projeto Sexta Cultural Sexta Cultural 2021/2022 deve ter 18 edições em Palmas e outras dez cidades

Está publicado o Edital nº 01/2022 de Chamamento Público para seleção de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar um termo de colaboração para a realização do projeto Sexta Cultural 2021/2022, com 18 edições. A iniciativa é da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). Conforme a Adetuc, a organização deve c...