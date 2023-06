A dupla sertaneja das irmãs Débora e Gerusia fará o lançamento oficial do videoclipe da música "valeu a pena", escrita por Marília Mendonça, Henrique Casttro e Elvis Elan nesta sexta-feira, 9.

À meia-noite de quinta-feira para sexta-feira, a canção estará disponível em todas as plataformas digitais, e às 12h, o clipe será lançado no YouTube.

As irmãs que vieram de Solonópole, Ceará, para o Tocantins quando ainda eram crianças, moraram no Bico do Papagaio e em Colinas do Tocantins. Começaram a cantar aos 4 e 6 anos de idade na igreja, influenciadas pelos pais.

Em entrevista ao JTo nesta quinta-feira, 8, Débora e Gerúsia contam que formaram a dupla em 2015, e fizeram shows em várias cidades do Brasil.

Empenhadas em na divulgação dos trabalhos, atualmente elas moram em duas cidades, Palmas e Miranorte. “Esse é nosso segundo trabalho, DVD “valeu a pena” que possui 12 faixas, das quais 11 são inéditas, uma é regravação e duas com participações dos nossos amigos Junior Marques e Allana Macedo”.

A gravação ocorreu em Goiânia no dia 30 de maio, com direção de Rafael Vanutti, Direção musical de Felipe Duran e William Borjazz. Em Goiânia também ocorreu a gravação do DVD da dupla, que será lançado depois do clipe.

Sobre a música escrita por Marília Mendonça, a dupla conta que foram para Goiânia no estúdio do Duran para escolher o repertório, fazer a audição, e ouviram mais de 200 músicas.

“Ouvimos músicas de vários poetas, graça a Deus, 90 % do nosso repertório e de grandes compositores do Tocantins, Thamara Castro, Paulinha copetti (Gurupi), Henrique Casttro (Pedro Afonso) com músicas com vários artistas nacionais. Do nada, aos 95 do segundo tempo, já esgotadas de tanto ouvir música, chega o Henrique Casttro, que gravou com participação de Jorge & Matheus, nos presenteia com essa belíssima poesia "valeu a pena ".

Segundo elas, a música mostra a narrativa do fato que ao ser ouvida, se cria imagem e se sonha com o acontecimento, “valeu a pena todo esforço, valeu a pena o sofrimento, valeu a pena” sonhar”.

Fãs da cantora Marília Mendonça, as irmãs falam que são eternamente gratas pela oportunidade de cantar a música da artista e descrevem a expectativa do lançamento do videoclipe. “É a realização de um sonho, agradecemos a Deus e aos nossos familiares pela paciência, torcida, e a todos os fãs que reconhecem nosso trabalho e esforço”.