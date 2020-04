Magazine Dupla Paulo Couto e Juliano e cantor Marcelo Martins se apresentam em lives beneficentes nesta terça Primeira apresentação ao vivo será da dupla tocantinense às 19 horas, já o compositor se apresenta a partir das 20 horas

Com a promessa de muita música sertaneja, duas lives musicais acontecem no Tocantins nesta terça-feira, 28. A primeira está marcada para às 19 horas com a dupla tocantinense Paulo Couto e Juliano, já a segunda é com o compositor Marcelo Martins às 20 horas. Ambas as apresentações têm caráter beneficente. Os sertanejos Paulo Couto e Juliano farão a “Liv...