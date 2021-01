Magazine Duda Reis afirma que agressões de Nego do Borel eram constantes Ao Fantástico, ex-noiva do cantor disse que ele ameaçava matar seus pais

A atriz e influenciadora digital Duda Reis, 19, ex-noiva do cantor Nego do Borel, 28, recorreu às redes sociais na última semana com postagens que chamaram a atenção. Chorando, a jovem contou sobre o término do noivado com o funkeiro, e revelou que o fim do relacionamento envolveu traições, agressões e violência psicológica. Duda Reis concedeu uma entrevista exclus...