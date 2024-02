Magazine Duda Nagle, ex de Sabrina Sato, assume 1º relacionamento após divórcio Ela conta com quase 30 mil seguidores no Instagram, e se descreve como ativista pelo fim da violência contra as mulheres

Duda Nagle está vivendo um novo amor. O ex-marido de Sabrina Sato compartilhou, na noite de sábado, 11, cliques ao lado da namorada. "Momentos simples, belas memórias", escreveu ele na legenda da publicação. Ele postou uma sequência de fotos ao lado de Michele Balsamão, a nova namorada. Ela conta com quase 30 mil seguidores no Instagram, e se descreve co...