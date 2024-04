Magazine Drama japonês estreia no Cine Cultura; veja programação “Monster” produzido pelo diretor Kore-eda Hirokazu, venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes 2023

O filme japonês de drama e suspense, vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes 2023, Monster estreia no Cine Cultura Palmas, nesta sexta-feira (5) às 19h45. “Monster” mostra a história do drama de Saori (Sakura Ando), uma mãe desconfiada dos comportamentos estranhos que seu filho começou a apresentar recentemente sem nenhuma explicação. ”O Menino e a ...