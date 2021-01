Magazine 'Domingão' será encerrado e Fausto Silva deixa Globo após 32 anos no ar, diz colunista Último programa deve ser exibido em dezembro, quando sai da programação da emissora

O programa Domingão do Faustão deve chegar ao fim em dezembro após 32 anos no ar. A informação foi divulgada pelo site do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo Jardim, a data foi definida pelo apresentador Fausto Silva neste fim de semana. Memória Globo Segundo o site Memória Globo, a primeira experiência profissional foi como locutor de rádio ...