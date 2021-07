Magazine Documentário sobre violeiros retrata obra de Claudivan Santiago Tocantinense é um dos 14 violeiros com a produção documentada no projeto Viola Central – Ponteios Regionais que estreia nesta sexta, às 19 horas

O músico, cantor e compositor tocantinense Claudivan Santiago é um dos participantes do projeto Viola Central – Ponteios Regionais que estreia nesta sexta-feira, 23, às 19 horas. Realizado pelos pesquisadores Domingos de Salvi, Daniel Choma, Tati Costa e Sara de Melo, o projeto reúne entrevistas com violeiros, violeiras e luthiers moradores do Distrito Federal e está d...