Magazine Documentário retrata , de 'A Viagem de Chihiro', como um santo humano, doce e cruel Em quatro episódios de 49 minutos cada um, disponíveis com legendas em português no site da TV pública japonesa NKH, são esmiuçados processos criativos do maior diretor de animação vivo

Hayao Miyazaki é um velho rabugento, cheio de manias, obcecado com a noção de legado e incapaz de se relacionar com seu herdeiro presumido, o filho Goro. Ao mesmo tempo, é extremamente compassivo, leal e adepto de uma ética de trabalho que não aceita menos que a perfeição. Essas são algumas das facetas que podem ser vistas na série documental "Dez Anos com Hayao ...