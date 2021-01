Magazine Documentário 'Babenco', de Bárbara Paz, poderá concorrer em duas categorias no Oscar 2021 A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou, na tarde desta quinta (28), as listas com todas as películas que estão aptas a serem votadas pelos membros da academia para que possam disputar as estatuetas

