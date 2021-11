Magazine Documentário “Andre Matos - Maestro do Rock” será exibido no Cine Cultura nesta terça Após a sessão e um bate papo com o diretor da obra, também haverá uma apresentação musical em homenagem ao artista no Tendencies Rock

Será exibido nesta terça-feira, 16, no Cine Cultura de Palmas o documentário ”Andre Matos - Maestro do Rock - Episódio I”. A sessão está marcada para às 19h30 e contará com a presença do diretor do documentário, Anderson Bellini, que responderá perguntas e dúvidas do público sobre a produção. O documentário conta com a última entrevista do músico, em vid...