Magazine Do mar para as estradas: família encara aventuras conhecendo o Brasil de veleiro e motorhome Em entrevista ao JTo, a família Freitas contou como transformou o sonho de viajar pelo Brasil em uma realidade sobre rodas

A família Freitas decidiu transformar o sonho de viajar pelo Brasil em uma emocionante realidade sobre rodas. Com uma história que começou no mar e evoluiu para as estradas, eles compartilharam com o JTo, a experiência única de viver e explorar o país de motorhome. A família é composta pelo casal Juliana e Thiago, de 38 anos, com os filhos Thaila e Caíque, de 5 e...