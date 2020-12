Magazine Divulgados vencedores do V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela de 2020 Júri da Crítica premiou ‘Fome’, de Felipe Fré’, e o Popular escolheu ‘Querida!’, de Geovane Camargo. Confira todos os premiados

Com cerimônia de premiação do V Festival de Cinema Estudantil Você na Tela transmitida ao vivo pelo Canal Você na Tela no Youtube, na quarta-feira, 16, teve como grande vencedor na categoria Júri da Crítica o filme ‘Fome’, de Felipe Fré’, da 02 copos Produções (SP). Já o Júri Popular escolheu como favorito ‘Querida!’, de Geovane Camargo, da Universidade Federal d...