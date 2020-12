Magazine Divulgadas listas finais com 268 projetos habilitados na Lei Aldir Blanc no Tocantins Resultado final dos inabilitados do edital 3 da Lei Aldir Blanc Tocantins tem ainda 117 projetos

A Comissão para realização de Chamamento Público formada pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) divulgou nesta segunda-feira, 20, o resultado final dos habilitados e inabilitados do Edital Aldir Blanc Tocantins. A lista traz 158 projetos habilitados como pessoa física e 110 projetos de pessoas jurídicas para o edit...