Magazine Disney é impedida de usar marca Star+ no Brasil em nova plataforma de streaming Nome virou motivo de disputa depois de a dona da Starzplay acionar a Justiça alegando possível confusão de potenciais clientes

A Starz Entertainment, empresa dona da Starzplay, conseguiu uma liminar na 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo que proíbe a Disney de utilizar o nome da sua nova plataforma de streaming, Star+, no Brasil. Segundo o TJSP, a decisão ainda está em andamento e o processo ainda será analisado em uma nova instância. No entant...