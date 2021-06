Magazine Diretor de 'Friends' defende Matthew Perry após 'fala enrolada' no especial Ns raedes sociais, internautas levantaram questões como o histórico de alcoolismo e as internações em clínicas do ator após o fim da sitcom

Ben Winston, diretor e produtor da reunião do elenco de "Friends", rebateu comentários sobre falas de Matthew Perry, 51, durante o especial. Após o lançamento do episódio, que ocorreu na última quinta-feira (27) nos Estados Unidos, fãs especularam motivos para a dificuldade de dicção do ator. Winston afirmou, em entrevista ao The Hollywood Reporter, que não há nec...