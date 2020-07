Magazine Dia dos Avós: eles pedem mais atenção e encaram a saudade Relatos de comunidades indígenas, quilombolas e de grandes cidades

Na proa da canoa, o menino Francisco Uruma olhava para o pai e para o avô, que, em concentração, buscavam o pirarucu nas águas do rio, no Alto Solimões. Era mais do que uma pesca. Da mesma forma, o caminho pela mata para buscar açaí era mais gostoso até que a pequena fruta. O que importavam mesmo eram as histórias ao longo dos caminhos. Uruma de 40 anos de idade, é c...