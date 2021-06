Magazine Dia de audições às cegas no 'The Voice Kids' tem músicas de Taylor Swift e Sandy e Junior A segunda rodada de audições às cegas contou com a presença dos jurados Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló

A sexta temporada do programa The Voice Kids estreou na semana passada. Neste domingo (13), aconteceu a segunda rodada de audições às cegas, com a emoção de sempre tomando os jurados Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló. A primeira a se apresentar foi Valentina Corrêa, de nove anos, que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela é neta de Gildinho, do con...