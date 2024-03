Magazine Dia da Mulher: colaboradoras do GJC participam de ações de beleza e cuidados com a pele Programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em parceria com a Mary Kay ocorreu nesta sexta-feira (8) no Grupo Jaime Câmara, em Palmas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8) colaboradoras do Grupo Jaime Câmara, em Palmas, participaram de ações com dicas de beleza e cuidados com a pele. A programação é em parceria com a Mary Kay. Na ocasião, a consultora Érika Marília deu orientações sobre rotinas de cuidados com a pele, e dicas de maquiagem. Houve também sortei...