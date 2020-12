Magazine Diário Oficial traz resultado preliminar dos editais e prevê pagamento para terça-feira Documento publicado neste sábado traz algumas ajustes e correções dos editais lançados

Os resultados preliminares dos Editais da Lei Aldir Blanc da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) estão disponíveis no Diário Oficial do Tocantins publicado neste sábado, 26. Conforme o documento de número 5753, as publicações alteram os editais para ajustes de cronograma e correções. A publicação traz o nome dos artistas...