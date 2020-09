Magazine Detonautas lança música em que indaga Michelle Bolsonaro sobre ter recebido R$ 89 mil Letra tem voz de Marcelo Adnet imitando o presidente

A banda de rock Detonautas lançou nesta sexta-feira (4) a música “Micheque”, uma sátira à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e ao fato de ela ter recebido R$ 89 mil do ex-assessor Fabricio Queiroz. Na letra, que conta com falas do humorista Marcelo Adnet imitando o presidente Jair Bolsonaro, os músicos chamam Flávio Bolsonaro de “Willy Wonka”, já que é ...