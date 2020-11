Magazine Destaque na série 'Noturnos', Ícaro Silva diz que 'ser preto no Brasil é uma história de terror' Os seis capítulos da produção mostram tramas independentes - todas elas adaptadas livremente de contos e poemas de um lado menos conhecido e mais sombrio de Vinicius de Moraes (1913-1980).

Uma tempestade inunda a cidade. Sem poder sair da sede do teatro onde ensaiam uma nova peça, atores da Noturna Companhia de Teatro se reúnem no centro do palco e começam a contar histórias de terror. Por meio dessas experiências, viajam por diferentes lugares: uma casa às margens do rio Negro, no Amazonas; o canteiro de obras de um prédio que está prestes a desabar; u...