Magazine Despesas da Prefeitura de Palmas com o 30º Arraiá da Capital chegam a quase R$ 800 mil Arraiá da Capital, realizado nos últimos dois anos em formato online por causa da pandemia de Covid-19, volta a ser totalmente presencial neste ano

A Fundação Cultural de Palmas contratou a Federação de Quadrilhas Juninas do Estado do Tocantins (FEQUAJU-TO) para prestação de serviços artísticos culturais durante o 30º Arraiá da Capital da edição de 2022, no período de 22 a 26 de junho deste ano, com apresentações das Quadrilhas Juninas pelo valor total de R$ 793.270 mil, por meio do edital FCP nº 004/2022. O documento e...