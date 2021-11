A advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 34, se pronunciou sobre a polêmica divisão que ela teria feito em sua festa de aniversário, realizada na noite desta quarta (3), separando os famosos das subcelebridades e pessoas desconhecidas.

"Não tinha divisão nenhuma, apenas tinha um lugar para mim e para os meus amigos mais próximos, porque eu fiz uma festa para 500 pessoas e tinham 1.500. Nós também queríamos nos divertir, e não ficar tirando foto a noite inteira", afirmou ela em vídeos no Stories do Instagram, publicados no início da tarde desta quinta (4). "Amigos próximos não precisam ser famosos tá", escreveu ela.

Deolane afirmou ainda que, a partir de determinado momento, a divisão ficou sem controle e "juntou todo mundo". "Fora isso, foi muito bom, muito bom", completou.

A separação entre os convidados gerou grande repercussão nas redes sociais.

Simone e Simaria, o cantor Belo e MC Danny foram alguns dos artistas que se apresentaram na festa da advogada, viúva de MC Kevin, morto em maio aos 23 anos. A comemoração reuniu ainda famosos como Jojo Todynho, Carlinhos Maia, o casal Virgínia e Zé Felipe, e Rafaella, irmã de Neymar.