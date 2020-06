"Demitida" pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 20 de maio, Regina Duarte continua nomeada oficialmente como secretária especial de Cultura do Brasil. Na quinta-feira, 4, ela visitou, ao lado do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, as obras de revitalização da Biblioteca Demonstrativa do Brasil Maria da Conceição Moreira Salles, em Brasília. À noite, Regina postou uma mensagens nas redes sociais em que afirma: "sigo secretária".

"Não me permito sair deixando incompletas lutas e conquistas para o Setor Cultural", escreveu. "Um exemplo? A Convocação pelo Ministério do Turismo, da reunião do Conselho Gestor da ANCINE para que o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) seja liberado."

O ministério ainda não confirmou à reportagem se a convocação foi realmente realizada. Também não há anúncios sobre o assunto no site oficial ou nas redes sociais da pasta, tampouco no Diário Oficial da União.

A liberação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual é uma ação fundamental para o setor no Brasil. Os valores, previstos em Orçamento, estão represados desde o início do governo Jair Bolsonaro, em 2019.

Um dia depois da demissão de Regina Duarte, o governo federal publicou um decreto transferindo o restante da estrutura da Secretaria Especial da Cultura para o Ministério do Turismo. Anunciada há seis meses, a mudança só foi oficializada no dia 21 de maio, e entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 8. Era esperado que o substituto da atriz fosse anunciado ainda esta semana, para já trabalhar na transição.

Já na Cinemateca Brasileira, para onde o Planalto prometeu enviar a atriz como prêmio de consolação, a situação segue dramática. Sem um secretário especial de Cultura de facto, a instituição desconhece seu futuro.