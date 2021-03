Magazine Demi Lovato revela recaída e que achou alívio na maconha Em seu documentário, "Dancing With The Devil", cantora traz a tona tudo sobre abuso de drogas, distúrbios alimentares e conta sobre a sorte de estar viva

"Esta é primeira vez que estamos contando a verdade". "Era para ela estar morta". "Foi como um filme de terror". Essas são algumas frases usadas por amigos e parentes da cantora Demi Lovato, 28, em seu documentário, "Dancing With The Devil", que estreia nesta terça-feira (23) no YouTube. Entre recordações do passado e reflexões sobre o futuro, a produção gira em tor...